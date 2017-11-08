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12:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Тайшете двое бомжей насмерть забили собутыльника

Двое бомжей во время пьянки забили насмерть собутыльника в Тайшете.

Как 8 ноября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 ноября трое мужчин около гаража по улице Проездной распивали спиртные напитки. Во время ссоры двое из них нанесли третьему удары по голове металлическими и деревянными предметами. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, личности злоумышленников были установлены. Ими оказались мужчины 29 и 35 лет без определенного места жительства, не работающие, ранее судимые за преступления имущественного характера и преступления против личности. Потерпевший также не имел места жительства и нигде не работал.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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