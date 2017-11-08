В Тайшете двое бомжей насмерть забили собутыльника

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 ноября трое мужчин около гаража по улице Проездной распивали спиртные напитки. Во время ссоры двое из них нанесли третьему удары по голове металлическими и деревянными предметами. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, личности злоумышленников были установлены. Ими оказались мужчины 29 и 35 лет без определенного места жительства, не работающие, ранее судимые за преступления имущественного характера и преступления против личности. Потерпевший также не имел места жительства и нигде не работал.