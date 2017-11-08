В Тайшете двое бомжей насмерть забили собутыльника
Двое бомжей во время пьянки забили насмерть собутыльника в Тайшете.
Двое бомжей во время пьянки забили насмерть собутыльника в Тайшете.
Как 8 ноября 2017 года сообщила
По версии следствия, в ночь с 4 на 5 ноября трое мужчин около гаража по улице Проездной распивали спиртные напитки. Во время ссоры двое из них нанесли третьему удары по голове металлическими и деревянными предметами. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте. В результате
В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.