Башкирия заняла восьмое место в рейтинге самых коррумпированных регионов

Башкирия в данном рейтинге заняла почетное восьмое место по числу преступлений по ст. 290 УК РФ — получение взятки. С начала года было пресечено 60 случаев получения взятки. Стоит отметить, что из Приволжского федерального округа кроме Башкирии в «десяточку» больше никто не попал.