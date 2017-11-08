Башкирия заняла восьмое место в рейтинге самых коррумпированных регионов
С начала года в республике было зарегистрировано 60 преступлений.
С начала года в республике было зарегистрировано 60 преступлений.
Генеральная прокуратура РФ подвела итоги и назвала десятку самых коррумпированных регионов страны.
Башкирия в данном рейтинге заняла почетное восьмое место по числу преступлений по ст. 290 УК РФ — получение взятки. С начала года было пресечено 60 случаев получения взятки. Стоит отметить, что из Приволжского федерального округа кроме Башкирии в «десяточку» больше никто не попал.
Первое место, конечно же, заняла Москва, а серебро получила Московская область, на третьем месте оказался