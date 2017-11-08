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16:28 (мск), источник: Prokazan.ru

Верховный суд РТ оставил в силе приговор фитнес-тренеру, ограбившему БыстроБанк‍

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу казанского фитнесс-тренера 42-летнего Владислава Брыля на приговор, вынесенный ему Ново-Савиновским райсудом Казани, в итоге приговор оставили без изменений. Об этом сообщает «Коммерсант».

Подсудимый получил 10 лет колонии строгого режима, свою вину он так и не признал. Его признали виновным в разбое, совершенном в особо крупном размере.

Напомним, 16 ноября прошлого года в Казани на улице Чистопольской неизвестный с пистолетом ограбил «БыстроБанк». По словам сотрудников кредитного банка, мужчина скрыл свое лицо шарфом.

 — Угрожая кассиру пистолетом, он потребовал все деньги, которые были на тот момент в кассе, — отметили в ведомстве.

Мужчина похитил около 5 миллионов рублей, в скором времени подозреваемый был задержан.

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