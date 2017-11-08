Верховный суд РТ оставил в силе приговор фитнес-тренеру, ограбившему БыстроБанк‍

Подсудимый получил 10 лет колонии строгого режима, свою вину он так и не признал. Его признали виновным в разбое, совершенном в особо крупном размере.

Напомним, 16 ноября прошлого года в Казани на улице Чистопольской неизвестный с пистолетом ограбил «БыстроБанк». По словам сотрудников кредитного банка, мужчина скрыл свое лицо шарфом.

— Угрожая кассиру пистолетом, он потребовал все деньги, которые были на тот момент в кассе, — отметили в ведомстве.