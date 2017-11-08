СМИ: техасский стрелок в 2012 году сбежал из психиатрической больницы

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По информации издания, Келли был отправлен на принудительное лечение в клинику для людей с душевными расстройствами недалеко от города Санта-Тереза (штат Нью-Мексико), когда служил в ВВС США. Основанием для этого стали обвинения в избиениях жены и приемного ребенка.

Как говорится в отчете полицейского управления Эль-Пасо (штат Техас), полиция задержала Келли на одной из автобусных остановок города, который находится на границе с Мексикой, в тот момент, когда он, сбежав из лечебницы, пытался скрыться.

В медицинском учреждении сказали, что мужчина страдал от психических расстройств. Кроме того, как следует из полицейского отчета, мужчина пытался незаконно пронести огнестрельное оружие на базу ВВС в штате Нью-Мексико и угрожал расправой старшим по званию.