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12:03 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

СМИ: техасский стрелок в 2012 году сбежал из психиатрической больницы

Девин Келли, который устроил стрельбу в баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс, в 2012 году проходил курс лечения в психиатрической клинике, однако сбежал оттуда. Эту информацию передает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты The New York Times.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По информации издания, Келли был отправлен на принудительное лечение в клинику для людей с душевными расстройствами недалеко от города Санта-Тереза (штат Нью-Мексико), когда служил в ВВС США. Основанием для этого стали обвинения в избиениях жены и приемного ребенка.

Как говорится в отчете полицейского управления Эль-Пасо (штат Техас), полиция задержала Келли на одной из автобусных остановок города, который находится на границе с Мексикой, в тот момент, когда он, сбежав из лечебницы, пытался скрыться.

В медицинском учреждении сказали, что мужчина страдал от психических расстройств. Кроме того, как следует из полицейского отчета, мужчина пытался незаконно пронести огнестрельное оружие на базу ВВС в штате Нью-Мексико и угрожал расправой старшим по званию.

В воскресенье 26-летний Келли, вооруженный винтовкой Ruger, вошел в помещение Первой баптистской церкви в городе Сазерленд-Спрингс и открыл огонь по прихожанам. В результате стрельбы 26 человек убиты, а еще 20 получили ранения. Келли, по имеющейся на данный момент информации, покончил с собой.

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