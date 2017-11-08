СМИ: техасский стрелок в 2012 году сбежал из психиатрической больницы
Девин Келли, который устроил стрельбу в баптистской церкви в городе
Девин Келли, который устроил стрельбу в баптистской церкви в городе
По информации издания, Келли был отправлен на принудительное лечение в клинику для людей с душевными расстройствами недалеко от города
Как говорится в отчете полицейского управления
В медицинском учреждении сказали, что мужчина страдал от психических расстройств. Кроме того, как следует из полицейского отчета, мужчина пытался незаконно пронести огнестрельное оружие на базу ВВС в штате
В воскресенье 26-летний Келли, вооруженный винтовкой Ruger, вошел в помещение Первой баптистской церкви в городе