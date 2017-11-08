На кладбище в Олимпийском парке повреждены надгробия и сломаны кресты

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Кто мог повредить памятники, мужчина, чьи родители похоронены на этом кладбище, не знает. По факту случившегося он собирается написать заявление в полицию, а также обратиться к сотрудникам службы безопасности стадиона «Фишт» (одна из камер наружного наблюдения этого объекта направлена на кладбище).

Напомним, кладбище в Олимпийском парке недавно стало причиной споров. Сочинские староверы обратились к городским властям с просьбой изменить его статус с городского на вероисповедальное (это связано с изменениями в регламенте резервирования мест на кладбищах под семейные захоронения).

«Устанавливают какие-то загородки для семейных захоронений, какие-то участки выкупать предлагают по очень большим суммам. Если кладбище будет распродаваться на семейные захоронения, то наши люди не смогут их купить, потому что не имеют этих сумм. Мы не против семейных захоронений, а против распродажи кладбища», — сообщил председатель местной религиозной организации «Община древнеправославной церкви» Артем Ефимов.