Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Путин согласился с идеей Медведева о передаче управления Арктикой
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
В Раде предложили способ напомнить России о разрыве отношений
Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии: каким будет итогС одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой - расчищает поле для своей программы
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ: экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Мила Кунис назвала визит на Украину унизительным
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
СМИ: Пушков объяснил Трампу, чья армия "самая бесстрашная в мире"
Дипломата США избили в центре Киева - СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12Убийство в кукольном домике
12:47 (мск), источник: Вести Сочи

На кладбище в Олимпийском парке повреждены надгробия и сломаны кресты

На кладбище староверов, которое расположено в центре Олимпийского парка, повреждены надгробия нескольких могил и сломаны кресты. Об этом «Вестям Сочи» сообщил местный житель Тимур Ромас, приславший фотографии с места происшествия.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Кто мог повредить памятники, мужчина, чьи родители похоронены на этом кладбище, не знает. По факту случившегося он собирается написать заявление в полицию, а также обратиться к сотрудникам службы безопасности стадиона «Фишт» (одна из камер наружного наблюдения этого объекта направлена на кладбище).

Напомним, кладбище в Олимпийском парке недавно стало причиной споров. Сочинские староверы обратились к городским властям с просьбой изменить его статус с городского на вероисповедальное (это связано с изменениями в регламенте резервирования мест на кладбищах под семейные захоронения).

«Устанавливают какие-то загородки для семейных захоронений, какие-то участки выкупать предлагают по очень большим суммам. Если кладбище будет распродаваться на семейные захоронения, то наши люди не смогут их купить, потому что не имеют этих сумм. Мы не против семейных захоронений, а против распродажи кладбища», — сообщил председатель местной религиозной организации «Община древнеправославной церкви» Артем Ефимов.

По словам директора сочинского МУП «Ритуальные услуги населению» Александра Мамулая, на старообрядческом кладбище в Олимпийском парке очень много самовольно захваченных территорий под семейные захоронения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Перед смертью глава крымской ФАС записал видеообращение
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
В США подсчитали число жертв коммунистических режимов за 100 лет
Суд Германии разрешил регистрировать «третий пол» в ЗАГСах
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Как русская революция повлияла на культуру ХХ века
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Рита Дакота впервые показала новорожденную дочь (фото) Певица опубликовала снимок из роддома.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь