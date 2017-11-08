За осквернение памятника Ельцину задержали нацбола из Беларуси
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Подозреваемым по делу об осквернении памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге является уроженец Солигорска (Беларусь) Игорь Щука, об этом сообщил в Тwitter
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Подозреваемым по делу об осквернении памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге является уроженец Солигорска (Беларусь) Игорь Щука, об этом сообщил в Тwitter
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Партия «Другая Россия» сообщила, что после акции был задержан активист Игорь Щука, следователи планировали в отношении него возбудить уголовное дело.
Нацбол Щука является уроженцем Солигорска и не первый раз попадает в СМИ в связи с участием в несанкционированных акциях, а также с публичными заявлениями в отношении представителей власти. По данным правоохранительных органов, задержанный уже был ранее судим за разжигание ненависти либо вражды, за оскорбление.
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