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12:55 (мск), источник: Sputnik.by

За осквернение памятника Ельцину задержали нацбола из Беларуси

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Подозреваемым по делу об осквернении памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге является уроженец Солигорска (Беларусь) Игорь Щука, об этом сообщил в Тwitter пресс-секретарь незарегистрированной в РФ оппозиционной партии «Другая Россия» Александр Аверин.

Источник: Sputnik.by

Информация о том, что сторонники национал-большевизма в день 100-летия Октябрьской революции провели несанкционированную акцию в Екатеринбурге, появилась во вторник в первой половине дня.

Партия «Другая Россия» сообщила, что после акции был задержан активист Игорь Щука, следователи планировали в отношении него возбудить уголовное дело.

Нацбол Щука является уроженцем Солигорска и не первый раз попадает в СМИ в связи с участием в несанкционированных акциях, а также с публичными заявлениями в отношении представителей власти. По данным правоохранительных органов, задержанный уже был ранее судим за разжигание ненависти либо вражды, за оскорбление.

По информации интернет-источников, несколько лет назад Щука уехал на восток Украины, где выпускал газету «Новороссия». После того, как он заявил, что в Беларуси в отношении него возбуждено уголовное дело за участие в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства, компетентные органы страны эту информацию опровергли.

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