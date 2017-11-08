За осквернение памятника Ельцину задержали нацбола из Беларуси

Источник: Sputnik.by

Информация о том, что сторонники национал-большевизма в день 100-летия Октябрьской революции провели несанкционированную акцию в Екатеринбурге, появилась во вторник в первой половине дня.

Партия «Другая Россия» сообщила, что после акции был задержан активист Игорь Щука, следователи планировали в отношении него возбудить уголовное дело.

Нацбол Щука является уроженцем Солигорска и не первый раз попадает в СМИ в связи с участием в несанкционированных акциях, а также с публичными заявлениями в отношении представителей власти. По данным правоохранительных органов, задержанный уже был ранее судим за разжигание ненависти либо вражды, за оскорбление.