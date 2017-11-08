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12:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пятерых мужчин задержали в Иркутской области при перевозке оружия и наркотиков

Пятерых мужчин от 18 до 30 лет, трое из которых ранее судимы за грабеж и кражи, задержали в Слюдянском районе Иркутской области при перевозке оружия и наркотиков.

По данному факту в отношении двоих мужчин возбудили уголовные дела за незаконное приобретение, хранение наркотиков в крупном размере, а также за незаконную покупку, передачу, сбыт, хранение, перевозку, ношение оружия. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Автомобиль Toyota Camry, следовавший из Улан-Удэ в Иркутск, был остановлен для проверки документов у водителя. В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили в салоне два шприца с вязкообразным веществом в багажнике — заряженный пневматический пистолет ИЖ-53, переделанный под патроны большего калибра. В машине находились пять мужчин, из них трое жителей Вихоревки Братского района, двое из республики Бурятия.

«Заключение эксперта подтвердило, что изъятое вещество — гашиш. В отношении 31-летнего жителя возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере. Мужчина признался, что изготовил наркотик для собственного употребления», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в отношении собственника оружия, водителя Toyota Camry, возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку боеприпасов.

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