Пятерых мужчин задержали в Иркутской области при перевозке оружия и наркотиков
Пятерых мужчин от 18 до 30 лет, трое из которых ранее судимы за грабеж и кражи, задержали в Слюдянском районе Иркутской области при перевозке оружия и наркотиков.
Пятерых мужчин от 18 до 30 лет, трое из которых ранее судимы за грабеж и кражи, задержали в Слюдянском районе Иркутской области при перевозке оружия и наркотиков.
По данному факту в отношении двоих мужчин возбудили уголовные дела за незаконное приобретение, хранение наркотиков в крупном размере, а также за незаконную покупку, передачу, сбыт, хранение, перевозку, ношение оружия. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Автомобиль Toyota Camry, следовавший из
«Заключение эксперта подтвердило, что изъятое вещество — гашиш. В отношении 31-летнего жителя возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере. Мужчина признался, что изготовил наркотик для собственного употребления», — отметили в ведомстве.
Кроме того, в отношении собственника оружия, водителя Toyota Camry, возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку боеприпасов.