В Симферополе мотоциклист насмерть разбился о столб

В столице крымского полуострова Симферополе, накануне, 7 ноября, в пятом часу дня, на улице по улице Красноармейской погиб мотоциклист.

— 31-летний водитель мотоцикла «Yamaha Majesty 250» на улице Красноармейской напротив дома 109 допустил наезд на бордюр, который находился с левой стороны, — рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Крым.

Двухколесный транспорт отбросило в левую сторону, да так неудачно, что он столкнулся с автомобилем «Kia Rio», который ехал в попутном направлении.

Затем удар страшной силы выбросил мотоцикл за пределы проезжей части дороги. И транспортное средство со всего маху врезалось в фонарный железобетонный столб.