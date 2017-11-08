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12:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе мотоциклист насмерть разбился о столб

Молодого мужчину выбросило с дороги столкновение с попутной машиной.

В столице крымского полуострова Симферополе, накануне, 7 ноября, в пятом часу дня, на улице по улице Красноармейской погиб мотоциклист.

— 31-летний водитель мотоцикла «Yamaha Majesty 250» на улице Красноармейской напротив дома 109 допустил наезд на бордюр, который находился с левой стороны, — рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Крым.

Двухколесный транспорт отбросило в левую сторону, да так неудачно, что он столкнулся с автомобилем «Kia Rio», который ехал в попутном направлении.

Затем удар страшной силы выбросил мотоцикл за пределы проезжей части дороги. И транспортное средство со всего маху врезалось в фонарный железобетонный столб.

Несмотря, на то, что водитель был в мотоциклетном шлеме, произошла непоправимая трагедия. Молодой мужчина, который управлял «Yamaha Majesty 250», от полученных травм в дорожно-транспортной аварии, умер.

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