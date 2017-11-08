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12:41 (мск), источник: Югополис

Грабителя из Керчи осудили за разбойное нападение в Кропоткине

Задержать преступника смог владелец квартиры, которую тот пытался ограбить.

Суд, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем прокуратуры Кавказского района, вынес приговор в отношении 52-летнего жителя Керчи Альберта Люппа. Он признан виновным в разбое с незаконным проникновением в жилище.

В суде установлено, что в марте текущего года Люпп приехал в Кропоткин для совершения ряда квартирных краж. Для этих целей он использовал спортивную сумку, в которой находились металлические отмычки, магнитные ключи для открывания подъездных кодовых замков, носки для использования в качестве перчаток и два перцовых баллончика.

21 марта Люпп, вскрыв замок входной двери, проник в квартиру в доме № 5 в МКР-1. В процессе хищения имущества он услышал, что вернулся хозяин квартиры и попытался скрыться с места преступления, выбежав на лестничную площадку. Однако собственник задержал преступника, несмотря на то, что тот применил в отношении него перцовый баллончик, повредив роговицу глаза.

Суд назначил виновному 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает «Югополису» пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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