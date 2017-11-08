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13:22 (мск), источник: Volga News

Самарца судят за обман двух жительниц Курска и трех тамбовчанок

В суде Железнодорожного района Самары начался процесс о мошенничестве. Обвиняемый — уже отбывающий наказание по прошлому приговору об аналогичных преступлениях местный житель Игорь Трофимов.

33-летний мужчина на воле не работал, семью не заводил и после школы не обучался. По версии следствия, он нашел незаконный способ заработка — распространенный вид мошенничества. Самарец звонил на мобильные номера и рассказывал истории о том, что якобы родственник абонента попал в беду. Чтобы помочь близкому человеку, он требовал перевести деньги. «На удочку», по версии следствия, попались две жительницы Курска и три тамбовчанки.

Рассмотреть дело должны были 7 ноября за одно заседание, но процесс отложили из-за неявки потерпевших.

Напомним, самарские полицейские уже обращались ко всем пользователям телефонной и интернет-связи с просьбой быть бдительными. Если же вы стали жертвой обмана, нужно обращаться в правоохранительные органы как можно скорее — вероятность вычислить преступника «по горячим следам» выше.

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