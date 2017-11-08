Самарца судят за обман двух жительниц Курска и трех тамбовчанок

33-летний мужчина на воле не работал, семью не заводил и после школы не обучался. По версии следствия, он нашел незаконный способ заработка — распространенный вид мошенничества. Самарец звонил на мобильные номера и рассказывал истории о том, что якобы родственник абонента попал в беду. Чтобы помочь близкому человеку, он требовал перевести деньги. «На удочку», по версии следствия, попались две жительницы Курска и три тамбовчанки.