Самарца судят за обман двух жительниц Курска и трех тамбовчанок

33-летний мужчина на воле не работал, семью не заводил и после школы не обучался. По версии следствия, он нашел незаконный способ заработка — распространенный вид мошенничества. Самарец звонил на мобильные номера и рассказывал истории о том, что якобы родственник абонента попал в беду. Чтобы помочь близкому человеку, он требовал перевести деньги. «На удочку», по версии следствия, попались две жительницы Курска и три тамбовчанки.
Рассмотреть дело должны были 7 ноября за одно заседание, но процесс отложили из-за неявки потерпевших.
Напомним, самарские полицейские уже обращались ко всем пользователям телефонной и интернет-связи с просьбой быть бдительными. Если же вы стали жертвой обмана, нужно обращаться в правоохранительные органы как можно скорее — вероятность вычислить преступника «по горячим следам» выше.