Подозреваемых в тяжких преступлениях ищут в Челябинске и Магнитогорске
В розыск объявлены двое мужчин.
В розыск объявлены двое мужчин.
Полиция в Челябинске и Магнитогорске разыскивает мужчин, подозреваемых в совершении тяжких преступлений, сообщают в
В областном центре в розыск объявлен молодой человек азиатской внешности, на вид около 20−25 лет, рост 170−175 см. худощавого телосложения, волосы короткие тёмные, говорит с акцентом. Был одет в тёмную кожаную куртку с резинкой на поясе, чёрные брюки, при себе имел черную спортивную сумку, черный пакет.
«Всех, кто располагает
В Магнитогорске в розыск по подозрению в насильственных действиях сексуального характера объявлен мужчина 30−35 лет с русыми волосами и светлыми глазами. Подозреваемый был одет во всё чёрное.
Сообщить информацию о его местонахождении можно по следующим адресам:
УМВД России по городу Магнитогорску — г. Магнитогорск, улица Строителей, д. 11, телефон: (3519) 23−58−02;.
Отдел полиции «Ленинский» УМВД России по городу Магнитогорску: проспект К. Маркса, 27, телефон дежурной части: (3519) 23−58−85;.
Отдел полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску: улица Советская, 82, телефон дежурной части: (3519) 20−02−85;.
Отдел полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по городу Магнитогорску: улица Советская, 160/1, телефон дежурной части: (3519) 34−17−72.