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13:05 (мск), источник: АиФ Челябинск

Подозреваемых в тяжких преступлениях ищут в Челябинске и Магнитогорске

В розыск объявлены двое мужчин.

Полиция в Челябинске и Магнитогорске разыскивает мужчин, подозреваемых в совершении тяжких преступлений, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В областном центре в розыск объявлен молодой человек азиатской внешности, на вид около 20−25 лет, рост 170−175 см. худощавого телосложения, волосы короткие тёмные, говорит с акцентом. Был одет в тёмную кожаную куртку с резинкой на поясе, чёрные брюки, при себе имел черную спортивную сумку, черный пакет.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, либо его местонахождении просим сообщить по следующим телефонам: дежурная часть ОП “Калининский”: 8 (351)772−14−14, 772−14−32, дежурная часть УМВД по городу Челябинску: 265−02−00, 267−77−04, 02, либо обратиться в ближайший отдел полиции. Конфиденциальность гарантируется», — отмечают в полиции. При этом в ведомстве не уточняют, в каком именно преступлении подозревают молодого человека.

В Магнитогорске в розыск по подозрению в насильственных действиях сексуального характера объявлен мужчина 30−35 лет с русыми волосами и светлыми глазами. Подозреваемый был одет во всё чёрное.

Сообщить информацию о его местонахождении можно по следующим адресам:

УМВД России по городу Магнитогорску — г. Магнитогорск, улица Строителей, д. 11, телефон: (3519) 23−58−02;.

Отдел полиции «Ленинский» УМВД России по городу Магнитогорску: проспект К. Маркса, 27, телефон дежурной части: (3519) 23−58−85;.

Отдел полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску: улица Советская, 82, телефон дежурной части: (3519) 20−02−85;.

Отдел полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по городу Магнитогорску: улица Советская, 160/1, телефон дежурной части: (3519) 34−17−72.

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