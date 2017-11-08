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15:41 (мск), источник: Клопс.ru

Директор Калининградского зоопарка прокомментировала нападение амурского тигра на сотрудницу

В Калининградском зоопарке проходит служебная проверка после инцидента с нападением амурского тигра на находившуюся в вольере сотрудницу. Об этом Клопс.Ru рассказала директор учреждения Светлана Соколова.

Источник: Клопс.ru

Директор поблагодарила очевидцев, которые позвали на помощь, помогли отогнать зверя и тем самым спасли подвергшуюся нападению женщину. Сейчас, по словам Светланы Соколовой, в зоопарке проходит служебная проверка. Со всех сотрудников, работавших рядом в момент трагедии, собраны пояснительные записки. Анализируются входящие и исходящие звонки работников, сделанные в связи с инцидентом в экстренные службы и коллегам. Директор подчеркнула, что важно во всём разобраться и понять, насколько оперативно и правильно работники зоопарка среагировали на происшествие.

«Мы восстановим события по минутам. По предварительным данным, по моим подсчётам, нападение тигра на зоотехника длилось около семи минут. А не как говорят очевидцы — 15−20 минут. Понятно, что весь персонал зоопарка не мог быть одновременно в одном месте. Поэтому посетители сделали всё правильно, когда начали кричать и звать на помощь. Огромное им спасибо, что быстро среагировали и помогли отогнать животное от Надежды (пострадавшая — Прим. ред.). Сотрудники, работавшие ближе всех, прибежали очень быстро — из отдела орнитологии, копытных и тропических животных — и тут же позвонили мне», — рассказала директор.

По словам Соколовой, сотрудники принесли к вольеру металлическую лестницу и начали стучать по решёткам. Шумом удалось отпугнуть зверя от пострадавшей. Директор говорит, что люди всё сделали правильно: животное именно спугнули, но не разозлили. Если бы тигр пришёл в ярость, то вёл бы себя по-другому, и это было бы гораздо страшнее.

Директор также рассказала, что у киперов — специалистов по работе с животными — нет при себе арсенала, который бы мог спасти в такой ситуации. «Заходя в вольер, сотрудник не берёт с собой предметов, которые защитят его. А спастись от хищника подручными средствами невозможно. В первую очередь кипер должен сделать всё необходимое, чтобы тигра в вольере не было», — говорит Соколова.

Директор пояснила, что иметь оружие на территории зоопарка запрещено законом. По регламенту в таких случаях сотрудники должны вызывать полицию с оружием. Светлана Соколова сделала это в 12:01, но, благо, стрелять не потребовалось — в 12:04 Надежда сумела вырваться и спрятаться от хищника. Параллельно был вызван ветеринар, но усыплять животное тоже не понадобилось.

После инцидента среди сотрудников был проведён внеплановый инструктаж по технике безопасности. Коллективу разъяснили, что и при каких обстоятельствах случилось. Были озвучены предварительные причины ЧП.

«Чтобы сделать окончательные выводы, нужно оценить всю цепочку действий сотрудников, все использованные и упущенные возможности», — говорит Соколова.

Напомним, амурский тигр напал на сотрудницу Калининградского зоопарка 5 ноября. Животное внезапно оказалось в вольере в тот момент, когда там работала женщина-кипер. У пострадавшей прокушено лёгкое, она находится в больнице.

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