Житель Кишинева заработал на продаже ворованных люков 10 тысяч леев

Источник: Actualitati.md

Как сообщают органы правопорядка, расследование по данному делу началось еще в конце сентября, когда ответственная за эксплуатацию канализационных колодцев служба обратилась в полицию с жалобой о пропаже люков.

Таким образом сотрудники полиции вышли на экономического агента, принимающего металлолом, куда и сбывал канализационные люки 25-летний молодой человек.