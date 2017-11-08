Житель Кишинева заработал на продаже ворованных люков 10 тысяч леев
Молодой мужчина промышлял продажей ворованных канализационных люков.
Молодой мужчина промышлял продажей ворованных канализационных люков.
Как сообщают органы правопорядка, расследование по данному делу началось еще в конце сентября, когда ответственная за эксплуатацию канализационных колодцев служба обратилась в полицию с жалобой о пропаже люков.
Таким образом сотрудники полиции вышли на экономического агента, принимающего металлолом, куда и сбывал канализационные люки 25-летний молодой человек.
Подозреваемому грозит штраф в размере от 13 000 до 27 000 леев, 180−240 часов неоплачиваемого труда на пользу общества или лишение свободы на срок до 4 лет.