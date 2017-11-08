Жителей Башкирии напугали новые взрывы в Урмане

Сегодня в СМИ появилась информация, что в 11:40 утра на складах села Урман Иглинского района взорвался снаряд.



Для жителей такая новость стала пугающей, ведь в июне 2015 года там уже были взрывы. Тогда в поселке был объявлен режим угрозы ЧС. Более 2 тысяч человек были эвакуированы в школы, детсады и больницы соседних поселков. Почти сутки ушли на тушение пожара. Затем с интервалом в две недели в Урмане снова слышались хлопки.



Замглавы администрации Иглинского района по социальным вопросам Альберт Валиахметов поспешил успокоить граждан.



— В настоящее время на территории проводятся плановые работы по утилизации боеприпасов, которые нельзя вывести. Пожароопасный период прошел, поэтому началась утилизация. Работы согласованы с Минобороны, население было заранее оповещено. Возможно, кто-то не знал и услышал хлопки, которые людей насторожили. Никакого ЧП у нас не было.



Последние инциденты со взрывами в Урмане произошли в прошлом году. В июне из-за пьяной компании, которая находилась в поисках лома цветных металлов, на складах сдетонировало аж 30 снарядов. В декабре там же погибли двое «черных копателей», незаметно пробравшихся на территорию бывшей воинской части за старыми снарядами, чтобы сдать их потом в пункт приема черных и цветных металлов.