Жителей Башкирии напугали новые взрывы в Урмане
Местные жители опять говорят о взрывах снарядов. Сельчане слышат громкие хлопки и боятся.
Местные жители опять говорят о взрывах снарядов. Сельчане слышат громкие хлопки и боятся.
Сегодня в СМИ появилась информация, что в 11:40 утра на складах села Урман Иглинского района взорвался снаряд.
Для жителей такая новость стала пугающей, ведь в июне 2015 года там уже были взрывы. Тогда в поселке был объявлен режим угрозы ЧС. Более 2 тысяч человек были эвакуированы в школы, детсады и больницы соседних поселков. Почти сутки ушли на тушение пожара. Затем с интервалом в две недели в Урмане снова слышались хлопки.
Замглавы администрации Иглинского района по социальным вопросам Альберт Валиахметов поспешил успокоить граждан.
— В настоящее время на территории проводятся плановые работы по утилизации боеприпасов, которые нельзя вывести. Пожароопасный период прошел, поэтому началась утилизация. Работы согласованы с Минобороны, население было заранее оповещено. Возможно,
Последние инциденты со взрывами в Урмане произошли в прошлом году. В июне