Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
Поможет ли соцсеть найти нормального врача
"Последствия могут быть самыми тяжелыми": в Совфеде об идее Рады
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
СМИ: Пушков объяснил Трампу, чья армия "самая бесстрашная в мире"
Дипломата США избили в центре Киева - СМИ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12Убийство в кукольном домике
13:41 (мск), источник: Kazinform

До 15 лет лишения свободы может получить экс-полковник полиции Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Громкое уголовное дело о поножовщине, фигурантами которого стали начальники управлений ДВД Жамбылской области направлено в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на правоохранительное ведомство.

Источник: РИА "Новости"

Предварительное слушание по уголовному делу начнется 9 ноября в Специализированном межрайонном уголовном суде Жамбылской области.

Напомним, в ночь с 9 на 10 августа группа сотрудников жамбылской полиции отдыхала по-семейному в одном из ресторанов Тараза. На почве неприязненных отношений, проявившихся еще во время застолья, произошел конфликт между тремя участниками — начальником управления по противодействию экстремизму Муратом Умбеталиевым, начальником управления криминальной полиции Ерланом Бектургановым и бывшим полицейским Марселем Жетписбаевым, ныне возглавляющим ЦОН Байзакского района.

Конфликт запечатлела видеокамера, установленная на ресторане «Арай-Плаза», возле которого полицейские продолжили разбирать свои отношения — там видно, как Бектурганов и Жетписбаев набросились на Умбеталиева, тот вынул нож и нанес ножевые ранения обоим нападавшим. После этого М. Жетписбаев в тяжелом состоянии попал в реанимацию, Е. Бектурганов был водворен в ИВС, М. Умбеталиев объявлен в розыск.

Двое фигурантов этого уголовного дела уволены из органов внутренних дел и лишены званий. К ответственности за происшедшее было также привлечено руководство ДВД Жамбылской области и 132 сотрудника.

Спустя 10 дней М. Умбеталиев явился с повинной, в чем большую роль сыграли уговоры его супруги. Ему инкриминируется ст. 24 УК РК «Покушение на убийство», в данном случае предусмотрено наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.

Расследование велось следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры РК.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Алматы «плывёт» из-за дождя
Казахстанку сбили на пешеходном переходе в Анталье
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Перед смертью глава крымской ФАС записал видеообращение
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
В США подсчитали число жертв коммунистических режимов за 100 лет
Суд Германии разрешил регистрировать «третий пол» в ЗАГСах
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Как русская революция повлияла на культуру ХХ века
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Рита Дакота впервые показала новорожденную дочь (фото) Певица опубликовала снимок из роддома.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь