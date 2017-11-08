До 15 лет лишения свободы может получить экс-полковник полиции Тараза

Источник: РИА "Новости"

Предварительное слушание по уголовному делу начнется 9 ноября в Специализированном межрайонном уголовном суде Жамбылской области.

Напомним, в ночь с 9 на 10 августа группа сотрудников жамбылской полиции отдыхала по-семейному в одном из ресторанов Тараза. На почве неприязненных отношений, проявившихся еще во время застолья, произошел конфликт между тремя участниками — начальником управления по противодействию экстремизму Муратом Умбеталиевым, начальником управления криминальной полиции Ерланом Бектургановым и бывшим полицейским Марселем Жетписбаевым, ныне возглавляющим ЦОН Байзакского района.

Конфликт запечатлела видеокамера, установленная на ресторане «Арай-Плаза», возле которого полицейские продолжили разбирать свои отношения — там видно, как Бектурганов и Жетписбаев набросились на Умбеталиева, тот вынул нож и нанес ножевые ранения обоим нападавшим. После этого М. Жетписбаев в тяжелом состоянии попал в реанимацию, Е. Бектурганов был водворен в ИВС, М. Умбеталиев объявлен в розыск.

Двое фигурантов этого уголовного дела уволены из органов внутренних дел и лишены званий. К ответственности за происшедшее было также привлечено руководство ДВД Жамбылской области и 132 сотрудника.

Спустя 10 дней М. Умбеталиев явился с повинной, в чем большую роль сыграли уговоры его супруги. Ему инкриминируется ст. 24 УК РК «Покушение на убийство», в данном случае предусмотрено наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.