Автобус из Казахстана попал в смертельное ДТП в Алтайском крае

Источник: Sputniknews.kz

По предварительным данным, рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого не справился с управлением.

«Водитель, 1995 года рождения, управляя автомобилем Toyota, двигаясь со стороны города Барнаула в сторону города Алейска, на участке автодороги виадук (мост) выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на ограждение, впоследствии допустил столкновение с автобусом Foton, выполнявшим рейс Усть-Каменогорск — Новосибирск», — сообщили в главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Сообщается, что 54-летний водитель автобуса из Казахстана от удара выехал на встречку и столкнулся с машиной Renault, которая двигалась в сторону города Алейска.

В результате аварии погибли водитель и пассажиры из Toyota — мужчины 1993, 1986 и 1994 года рождения. 27-летний мужчина и 37-летняя женщина, которые находились в салоне второй иномарки, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Пассажиры автобуса в результате ДТП не пострадали.

Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Месяц назад произошла смертельная автоавария с участием автобуса из Казахстана в России. В ночь на 6 октября автобус столкнулся с поездом во Владимирской области. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана, один из которых погиб. По данным следствия, водитель знал о неисправностях автобуса, но продолжал перевозить пассажиров.