Автобус из Казахстана попал в смертельное ДТП в Алтайском крае
АСТАНА, 8 ноя — Sputnik. Пассажирский автобус, выполнявший рейс из
АСТАНА, 8 ноя — Sputnik. Пассажирский автобус, выполнявший рейс из
По предварительным данным, рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого не справился с управлением.
«Водитель, 1995 года рождения, управляя автомобилем Toyota, двигаясь со стороны города Барнаула в сторону города Алейска, на участке автодороги виадук (мост) выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на ограждение, впоследствии допустил столкновение с автобусом Foton, выполнявшим рейс
Сообщается, что 54-летний водитель автобуса из Казахстана от удара выехал на встречку и столкнулся с машиной Renault, которая двигалась в сторону города Алейска.
Пассажиры автобуса в результате ДТП не пострадали.
Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Месяц назад произошла смертельная автоавария с участием автобуса из Казахстана в России. В ночь на 6 октября автобус столкнулся с поездом во Владимирской области. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана, один из которых погиб. По данным следствия, водитель знал о неисправностях автобуса, но продолжал перевозить пассажиров.
Как заявили в Росстранснадзоре, водитель автобуса нарушал режим сна и отдыха. Организатор рейса — казахстанец Байдуллы Налтаев — задержан в российским следственным комитетом.