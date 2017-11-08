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13:39 (мск), источник: Tengrinews

О состоянии пострадавших в перестрелке в Жамбылской области рассказали врачи

После перестрелки между жителями двух сел в Жамбылской области в больницу обратились девять пострадавших, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу упрздрава региона.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в ведомстве, семерым была оказана помощь в приемном отделении, двое госпитализированы в хирургическое отделение.

«На сегодняшний день состояние больных средней тяжести, лечение получают, угрозы для жизни нет», — прокомментировали специалисты.

По данным КГП на ПХВ «Центральная районная больница Жамбылского района» пострадавшие поступали в ночь с 6-го ноября на 7-ое ноября 2017 года, с 01:00 до 15:30 минут дня.

«Со слов пострадавших, они получили травмы и ушибы в селе Кумтиын», — сообщили в упрздраве.

Ранее сообщалось о том, что в ходе инцидента между жителями Кумтиын и села Аса один человек погиб, еще семеро обратились в больницу с различными травмами.

В ходе конфликта применялось огнестрельное оружие. Как установили полицейские, вечером 6 ноября в одном из автобусов, следовавших из села Аса в село Кумтиын, что-то не поделили двое пассажиров. Ближе к полуночи конфликт получил свое продолжение.

«В итоге произошел конфликт между группой жителей сел Аса и Кумтиын с применением дробового гладкоствольного оружия. В дальнейшем в Центральную районную больницу обратились семь человек с различными телесными повреждениями, полученными в результате выстрелов. Кроме того, от полученных ранений в грудную клетку скончался 30-летний житель села Каракемер Жамбылского района», — говорится в сообщении ведомства.

Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет. В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится досудебное расследование.

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