Житель Прикамья задержал грабителя

Неравнодушный житель Верещагино задержал грабителя. 29-летний мужчина вечером стоял на остановке по улице Ленина. Внезапно он увидел, как неизвестный вырвал из рук 67-летней женщины сумку и попытался скрыться.

Мужчина кинулся в погоню. Он догнал злоумышленника и удерживал его до приезда полиции.

«В дежурную часть территориального отдела полиции Верещагино поступило сообщение о том, что местный житель задержал предполагаемого преступника», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полицейские доставили подозреваемого в территориальный отдел внутренних дел. Оказалось, что 40-летний задержанный уже был судим и нигде не работал. Похищенную сумку у него изъяли и вернули пенсионерке.