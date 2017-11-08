Житель Прикамья задержал грабителя
Мужчина увидел, как у пенсионерки из рук выдернули сумку, и бросился в погоню.
Мужчина увидел, как у пенсионерки из рук выдернули сумку, и бросился в погоню.
Неравнодушный житель Верещагино задержал грабителя. 29-летний мужчина вечером стоял на остановке по улице Ленина. Внезапно он увидел, как неизвестный вырвал из рук 67-летней женщины сумку и попытался скрыться.
Мужчина кинулся в погоню. Он догнал злоумышленника и удерживал его до приезда полиции.
«В дежурную часть территориального отдела полиции Верещагино поступило сообщение о том, что местный житель задержал предполагаемого преступника», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Полицейские доставили подозреваемого в территориальный отдел внутренних дел. Оказалось, что 40-летний задержанный уже был судим и нигде не работал. Похищенную сумку у него изъяли и вернули пенсионерке.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.