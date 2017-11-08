В Ростове после крупных пожаров начались проверки рынков

Сотрудники Госпожнадзора проводили беседы, инструктажи с предпринимателями и управляющими компаниями, распространяли наглядную агитацию о мерах пожарной безопасности, проверяли наличие и исправность первичных средств пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещений и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара, автоматической установки пожаротушения. Инспекторов также интересовала укомплектованность инвентарем пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, исправность источников наружного противопожарного водоснабжения.

Напомним, в последнее время в Ростове-на-Дону произошло несколько крупных пожаров на рынках. 8 октября пожар случился на рынке «Восточный» в микрорайоне Темерник. Площадь возгорания составила 6 тыс. кв м. Спустя день горел рынок в Батайске. А 22 октября на рынке «Атлант-Сити» в поселке Янтарном возгорание началось с одного из торговых павильонов бытовой химии. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности. Площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м.