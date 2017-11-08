Девушка похитила и избила семилетнюю девочку из-за телефона в Шымкенте

Источник: Nur.kz

Как установило следствие, в августе этого года Айгерим приехала в гости к родственникам в Шымкент, но по дороге потеряла свой мобильный телефон. Поэтому не смогла дозвониться ни домой к родителям, ни до родственников в Шымкенте, точного адреса которых она не знала.

Уже к вечеру она арендовала на одну ночь съемную квартиру в Шымкенте, где и переночевала. Наутро Айгерим увидела во дворе многоэтажке малолетнюю девочку. Та играла без родителей, в руках у ребенка имелся мобильный телефон.

Айгерим, воспользовавшись доверчивостью 7-летней девочки, пригласила ее к себе в квартиру. Здесь она привязала ребенка к кровати, избила жертву и даже принялась душить девочку подушками и одеялами. Когда ребенок потерял сознание, Айгерим забрала мобильный телефон и скрылась.

Открытые двери квартиры привлекли внимание соседей, в результате чего ребенок был быстро обнаружен. Сама грабительница была задержана полицией по «горячим следам».

Подсудимой предъявлены обвинения по статье 126 часть 2 пункты 5,8 «Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего лица из корыстных побуждений и ст 192 часть 1 “Грабеж”».