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13:58 (мск), источник: РИА Новости

Адвокат рассказал, какие колбасы Сечин передал Улюкаеву

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава «Роснефти» Игорь Сечин дарил Алексею Улюкаеву корзинку с «мясным шаром», «егерьскими колбасками» и другими мясными изделиями, заявил в среду адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев.

Источник: РИА Новости
Корзинка с изделиями “мясной шар с зеленым перцем”, “колбаски егерьские”, “колбаски по-польски”, “салями” и иными мясными изделиями были уничтожены постановлением Басманного суда Москвы.
Тимофей Гриднев
Адвокат Улюкаева

Ранее прокурор огласил в суде стенограмму разговора Сечина и Улюкаева перед предполагаемой передачей взятки в 2 миллиона долларов.

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Из нее следует, что глава «Роснефти», хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой, которую Улюкаев получил после встречи в офисе нефтяной компании.

На выезде из штаб-квартиры «Роснефти» машину министра остановили оперативники, и при обыске в багажнике была найдена не только корзинка с продуктами, но и сумка с деньгами. Сам министр вину не признает, заявляя, что стал жертвой провокации. По его утверждению, он думал, что получил от Сечина только подарок в виде продуктов, ни о каких деньгах он, по собственным словам, не знал.

По данным СК РФ, Улюкаев требовал взятку за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.

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