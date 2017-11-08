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13:39 (мск), источник: ТАСС

Источник повышенной радиации в Перми обещают определить к началу следующей недели

Территория с повышенным радиационным фоном расположена на пустыре возле АЗС и одного из первых кладбищ Перми — Егошихинского некрополя.

ПЕРМЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты Уральского филиала федерального предприятия по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» определят источник повышенной радиации в центре Перми к 13 ноября, сообщили ТАСС в среду в пресс- службе городской администрации.

«Заключен договор на радиологическое обследование земельного участка по ул. Тихой, 25, с уральским филиалом ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО». Компания уже приступила к работам на объекте. Технический отчет по итогам обследования должен быть предоставлен к 13 ноября с рекомендациями по дальнейшим действиям», — говорится в сообщении.

В среду, 15 ноября, состоится заседание городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой будет решен вопрос о выделении средств на ликвидацию радиоактивного загрязнения, отмечается в документе.

Информация об обнаружении радиационного пятна на улице Тихой в центре Перми поступила 27 октября. Расстояние до ближайших жилых домов составляет 200 метров, место обнаружения радиационного излучения огорожено на площади 12 квадратных метров. По данным мэрии, допустимая норма радиационного фона — 0,3 микрозиверта в час — превышена на этом участке в 100 раз, однако, как заверили в администрации, «это не опасно за пределами зоны ограждения, поскольку территория небольшая».

Территория с повышенным радиационным фоном расположена на пустыре возле АЗС и одного из первых кладбищ Перми — Егошихинского некрополя.

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