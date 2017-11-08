В Крыму блокировали десяток сайтов по продаже поддельных дипломов
Прокуратура Крыма выявила 15 сайтов, на которых размещались предложения о продаже поддельных дипломов о высшем и профессиональном образовании.
Прокуратура Крыма выявила 15 сайтов, на которых размещались предложения о продаже поддельных дипломов о высшем и профессиональном образовании.
«Выявлено 15 сайтов с размещенными на них предложениями о продаже дипломов о высшем и профессиональном образовании. Центральный районный суд Симферополя, рассматривая иски прокуратуры, 11 из них уже удовлетворил», — уточнили в сообщении.
Копии судебных решений были направлены в Роскомнадзор, чтобы сотрудники ведомства приняли меры для последующей блокировки запрещенных ресурсов.