В Крыму блокировали десяток сайтов по продаже поддельных дипломов

Суд Симферополя принял решение о блокировке более десяти сайтов, на которых ранее осуществлялась продажа поддельных дипломов о высшем или профессиональном образовании, передает пресс-служба прокуратуры республики.

«Выявлено 15 сайтов с размещенными на них предложениями о продаже дипломов о высшем и профессиональном образовании. Центральный районный суд Симферополя, рассматривая иски прокуратуры, 11 из них уже удовлетворил», — уточнили в сообщении.