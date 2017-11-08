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14:24 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму блокировали десяток сайтов по продаже поддельных дипломов

Прокуратура Крыма выявила 15 сайтов, на которых размещались предложения о продаже поддельных дипломов о высшем и профессиональном образовании.

Суд Симферополя принял решение о блокировке более десяти сайтов, на которых ранее осуществлялась продажа поддельных дипломов о высшем или профессиональном образовании, передает пресс-служба прокуратуры республики.

«Выявлено 15 сайтов с размещенными на них предложениями о продаже дипломов о высшем и профессиональном образовании. Центральный районный суд Симферополя, рассматривая иски прокуратуры, 11 из них уже удовлетворил», — уточнили в сообщении.

Копии судебных решений были направлены в Роскомнадзор, чтобы сотрудники ведомства приняли меры для последующей блокировки запрещенных ресурсов.

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