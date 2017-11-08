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14:05 (мск), источник: Om1.ru

В Омске почти на 5 лет осудили мужчину, который продавал несуществующие автомобили

Осужденный свою вину не признает и не предпринял никаких мер по возмещению ущерба.

В Кировском районном суде вынесен приговор 33-летнему местному жителю. Его признали виновным по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере». Он похитил у доверчивых омичей более 800 000 рублей.

Суд установил, что виновный обманом выманивал у омичей деньги. Введя их в заблуждение, он говорил что занимается продажей конфискованных автомобилей по заниженной цена и помогает ему в этом якобы его знакомый, который работает в службе судебных приставов. От лица своих знакомых омич вел переписку в интернете, а затем назначал потенциальным покупателям встречу возле здания службы судебных приставов или в самом здании.

Вину обвиняемый не признал, похищенные деньги не вернул. Суд назначил наказание в виде 4 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, также омич обязан выплатить весь причиненный материальный ущерб.

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