В Омске почти на 5 лет осудили мужчину, который продавал несуществующие автомобили

В Кировском районном суде вынесен приговор 33-летнему местному жителю. Его признали виновным по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере». Он похитил у доверчивых омичей более 800 000 рублей.

Суд установил, что виновный обманом выманивал у омичей деньги. Введя их в заблуждение, он говорил что занимается продажей конфискованных автомобилей по заниженной цена и помогает ему в этом якобы его знакомый, который работает в службе судебных приставов. От лица своих знакомых омич вел переписку в интернете, а затем назначал потенциальным покупателям встречу возле здания службы судебных приставов или в самом здании.