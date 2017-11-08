Директора Крутогорского нефтезавода в Омске признали виновным в налоговых махинациях на 21 миллион
Генеральный директор ЗАО «ВСП Крутогорский НПЗ» Семен Масленков признан виновным в уклонении от уплаты налогов.
Генеральный директор ЗАО «ВСП Крутогорский НПЗ» Семен Масленков признан виновным в уклонении от уплаты налогов.
Как установило следствие и суд, с 2010 по 2012 годы Масленков уклонился от уплаты акцизов с предприятия на сумму 21 млн рублей. Для этого он включил в бухгалтерские документы и налоговые декларации ложные сведения. Так, вместо облагаемых акцизом дизельного топлива и прямогонного бензина, он указал в документах, что реализовано было якобы бытовое печное топливо и «тяжелый» стабильный газовый бензин, которые акцизом не облагаются.
Масленков также неверно указал объемы реализованной продукции, занизив налоговую базу по доходам.
«В ходе следствия по ходатайству следственных органов судом в счет обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого и автомобиль Ленд Крузер, а также денежные средства в сумме 2 млн рублей, изъятые в ходе обыска», — отметили в
Свою вину Семен Масленков не признал.
Суд приговорил гендиректора к штрафу в размере 200 тысяч рублей, при этом от исполнения наказания он освобожден в связи с истечением сроков давности преступления.
Судом также был удовлетворен иск о возмещении причиненного ущерба — взыскание обращено на арестованное имущество Масленкова.
Отметим, ранее в отношении Масленкова уже расследовалось уголовное дело по факту налоговых махинаций на сумму 86,9 млн рублей, однако оно было прекращено, когда обвиняемый возместил причиненный ущерб.