В Петербурге сотрудник автосалона за несколько дней угнал 13 иномарок

Источник: Комсомольская правда

Ни много ни мало ровно 13 иномарок угнали из салона подержанных автомобилей на Полюстровском проспекте в Петербурге. И все это в течение нескольких дней — с конца октября по начало ноября. Машины одна за другой исчезали из салона, но сотрудники не понимали как.

Но теперь стало ясно: автопохититель и угонщик — заместитель руководителя отдела продаж в этом салоне. Уроженец города Алапаевска специально устроился в салон, чтобы иметь доступ к машинам.