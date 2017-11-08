В Петербурге сотрудник автосалона за несколько дней угнал 13 иномарок
Полиция проверяет заявление директора автоцентра.
Полиция проверяет заявление директора автоцентра.
Ни много ни мало ровно 13 иномарок угнали из салона подержанных автомобилей на Полюстровском проспекте в Петербурге. И все это в течение нескольких дней — с конца октября по начало ноября. Машины одна за другой исчезали из салона, но сотрудники не понимали как.
Но теперь стало ясно: автопохититель и угонщик — заместитель руководителя отдела продаж в этом салоне. Уроженец города Алапаевска специально устроился в салон, чтобы иметь доступ к машинам.
Со своими наблюдениями по поводу сотрудника исполнительный директор автосалона пришел в полицию. Мужчина рассказал, что с территории автоцентра исчезли «Ниссан Икс-Трйел», «Опель Астра», «Пежо 308», «Ситроен С4», «Тойота Королла», «Фольксваген Тигуан», «Киа Оптима», «Фольксваген Поло», «Хендай Солярис», «Шевроле Орландо» и другие машины. И что подозревает он нового заместителя руководителя отдела продаж. Общий размер ущерба директор оценил в восемь миллионов рублей.