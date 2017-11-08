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14:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге сотрудник автосалона за несколько дней угнал 13 иномарок

Полиция проверяет заявление директора автоцентра.

Источник: Комсомольская правда

Ни много ни мало ровно 13 иномарок угнали из салона подержанных автомобилей на Полюстровском проспекте в Петербурге. И все это в течение нескольких дней — с конца октября по начало ноября. Машины одна за другой исчезали из салона, но сотрудники не понимали как.

Но теперь стало ясно: автопохититель и угонщик — заместитель руководителя отдела продаж в этом салоне. Уроженец города Алапаевска специально устроился в салон, чтобы иметь доступ к машинам.

Со своими наблюдениями по поводу сотрудника исполнительный директор автосалона пришел в полицию. Мужчина рассказал, что с территории автоцентра исчезли «Ниссан Икс-Трйел», «Опель Астра», «Пежо 308», «Ситроен С4», «Тойота Королла», «Фольксваген Тигуан», «Киа Оптима», «Фольксваген Поло», «Хендай Солярис», «Шевроле Орландо» и другие машины. И что подозревает он нового заместителя руководителя отдела продаж. Общий размер ущерба директор оценил в восемь миллионов рублей.

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