Мужчина за оскорбление возлюбленной забил до смерти соседа
В пылу ссоры мужчина бил своего оппонента кулаками, ногами и тумбочкой.
В пылу ссоры мужчина бил своего оппонента кулаками, ногами и тумбочкой.
В начале ноября в полицию поступила информация из лечебного учреждения о поступлении пациент с тяжелыми травмами, сообщает
Полицейские, выехавшие на место происшествия в одно из хозяйственных заведений села Ташла Ставропольского района, произвели его осмотр, установили и опросили возможных свидетелей случившегося, провели подворовой обход близ расположенных домов.
В результате проделанной работы сотрудники полиции выяснили, что между двумя работниками предприятия, проживающими рядом с хозяйственным заведением в вагончике, возник конфликт, переросший в драку.
По предварительным данным, ссора произошла
По данному факту возбуждено уголовное дело. Как выяснили полицейские, забивший до смерти своего соседа мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.