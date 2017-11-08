Мужчина за оскорбление возлюбленной забил до смерти соседа

В начале ноября в полицию поступила информация из лечебного учреждения о поступлении пациент с тяжелыми травмами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские, выехавшие на место происшествия в одно из хозяйственных заведений села Ташла Ставропольского района, произвели его осмотр, установили и опросили возможных свидетелей случившегося, провели подворовой обход близ расположенных домов.

В результате проделанной работы сотрудники полиции выяснили, что между двумя работниками предприятия, проживающими рядом с хозяйственным заведением в вагончике, возник конфликт, переросший в драку.

По предварительным данным, ссора произошла из-за того, что 48-летний мужчина начал оскорблять возлюбленную своего 33-летнего соседа, который в ответ нанёс своему оппоненту множественные удары кулаками, ногами и тумбочкой, причинив тем самым тяжкий вред здоровью пострадавшего. Избитый мужчина от полученных травм через два дня скончался в больнице. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.