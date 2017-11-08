УВД: прыжок водителя автобуса в Неман не связан с криминалом
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Прыжок водителя городского автобуса в Неман в Гродно не связан с
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Прыжок водителя городского автобуса в Неман в Гродно не связан с
Инцидент в областном центре произошел 4 ноября: 57-летний водитель остановил автобус на Старом Мосту и спрыгнул в Неман. Мужчину удалось спасти.
«В ходе анализа и изучения обстоятельств как имевших место событий, так и предшествовавших этому трагическому случаю, на сегодняшний день о криминальном подтексте говорить не приходится», — сказал Белозеров.
Он также уточнил, что милиция выяснила: никаких противоправных действий в отношении мужчины никто не совершал.
По словам представителя УВД, сейчас ОВД администрации Октябрьского района Гродно по факту проводится проверка.
В настоящее время пострадавший водитель находится в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Как ранее сообщил портал «АвтоГродно», причиной поступка мужчины, который трудится водителем на общественном транспорте уже около 30 лет, могли стать переработки.