УВД: прыжок водителя автобуса в Неман не связан с криминалом

Инцидент в областном центре произошел 4 ноября: 57-летний водитель остановил автобус на Старом Мосту и спрыгнул в Неман. Мужчину удалось спасти.

«В ходе анализа и изучения обстоятельств как имевших место событий, так и предшествовавших этому трагическому случаю, на сегодняшний день о криминальном подтексте говорить не приходится», — сказал Белозеров.

Он также уточнил, что милиция выяснила: никаких противоправных действий в отношении мужчины никто не совершал.

По словам представителя УВД, сейчас ОВД администрации Октябрьского района Гродно по факту проводится проверка.

В настоящее время пострадавший водитель находится в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое.