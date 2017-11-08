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14:09 (мск), источник: Podrobno.uz

Оперативники СНБ задержали двух мошенников в Сырдарье

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В последнее время наблюдается рост числа преступников, которые, используя различные незаконные схемы, обманным путем пытаются вымогать деньги у населения за якобы оказываемую помощь в поступлении в ВУЗ, трудоустройстве или прохождении срочной службы в армии.

Источник: Podrobno.uz

Это во многом связано с тем, что граждане верят таким мошенникам и отдают им свои денежные средства, рассчитывая на их помощь. Но, как правило, правда бывает горькой — преступники просто растворяются с деньгами, оставив людей ни с чем. Для борьбы с такого рода мошенниками органами правопорядка реализуется комплекс специальных мероприятий.

На днях оперативники Управления Службы национальной безопасности по Сырдарьинской области совместно с сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре провели спецоперацию, в ходе которой задержали мошенника, вымогавшего средства за помощь в отправке на срочную службу в армию.

«С поличным при получении 1200 долларов США от гражданки “М. Г.” был задержан преподаватель информатики одного из профессиональных колледжей Хавастского района Ойбек Сидиков. Он, ссылаясь на якобы имеющиеся у него связи, обещал за эту сумму оказать содействие в призыве сына гражданки на срочную военную службу», — отметил представитель СНБ.

Кроме того, правоохранительными органами с поличным при получении 500 долларов США был задержан мастер Хавастского железнодорожно-ремонтного предприятия Элёр Хакбердиев. Он вымогал эту сумму за помощь в оказании содействия в оформлении на работу.

По указанным фактам региональным управлением Департамента при Генпрокуратуре возбуждены в отношении О. Сидикова и Э. Хакбердиева уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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