Оперативники СНБ задержали двух мошенников в Сырдарье

Источник: Podrobno.uz

Это во многом связано с тем, что граждане верят таким мошенникам и отдают им свои денежные средства, рассчитывая на их помощь. Но, как правило, правда бывает горькой — преступники просто растворяются с деньгами, оставив людей ни с чем. Для борьбы с такого рода мошенниками органами правопорядка реализуется комплекс специальных мероприятий.

На днях оперативники Управления Службы национальной безопасности по Сырдарьинской области совместно с сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре провели спецоперацию, в ходе которой задержали мошенника, вымогавшего средства за помощь в отправке на срочную службу в армию.

«С поличным при получении 1200 долларов США от гражданки “М. Г.” был задержан преподаватель информатики одного из профессиональных колледжей Хавастского района Ойбек Сидиков. Он, ссылаясь на якобы имеющиеся у него связи, обещал за эту сумму оказать содействие в призыве сына гражданки на срочную военную службу», — отметил представитель СНБ.

Кроме того, правоохранительными органами с поличным при получении 500 долларов США был задержан мастер Хавастского железнодорожно-ремонтного предприятия Элёр Хакбердиев. Он вымогал эту сумму за помощь в оказании содействия в оформлении на работу.