Служебная собака помогла найти вора, который украл телефон и топор

В ходе осмотра служебных помещений служебно-разыскная собака взяла след и обнаружила в одном из кабинетов 40-летнего мужчину, который прятался в шкафу. Полицейские его задержали, а при личном досмотре нашли и изъяли похищенный сотовый телефон и чей-то внешний жесткий диск. Кроме этого, рядом с больничным корпусом были обнаружены спрятанные топор и перфоратор, которые ранее были похищены из автомобиля, припаркованного у соседнего здания.



На допросе подозреваемый признался, что к кражам жесткого диска и инструмента также причастен он. Похищенное имущество возвращено законным владельцам, а в отношении прикамца возбуждено уголовное дело статье «Кража».