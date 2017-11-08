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14:36 (мск), источник: Новости Перми

Служебная собака помогла найти вора, который украл телефон и топор

В березниковскую полицию обратилась работница горбольницы с заявлением о краже мобильного телефона из кабинета. Территорию медучреждения обыскал полицейский-кинолог с собакой, которая нашла вора в шкафу.

В ходе осмотра служебных помещений служебно-разыскная собака взяла след и обнаружила в одном из кабинетов 40-летнего мужчину, который прятался в шкафу. Полицейские его задержали, а при личном досмотре нашли и изъяли похищенный сотовый телефон и чей-то внешний жесткий диск. Кроме этого, рядом с больничным корпусом были обнаружены спрятанные топор и перфоратор, которые ранее были похищены из автомобиля, припаркованного у соседнего здания.

На допросе подозреваемый признался, что к кражам жесткого диска и инструмента также причастен он. Похищенное имущество возвращено законным владельцам, а в отношении прикамца возбуждено уголовное дело статье «Кража».

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