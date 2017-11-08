Служебная собака помогла найти вора, который украл телефон и топор
В березниковскую полицию обратилась работница горбольницы с заявлением о краже мобильного телефона из кабинета. Территорию медучреждения обыскал
В березниковскую полицию обратилась работница горбольницы с заявлением о краже мобильного телефона из кабинета. Территорию медучреждения обыскал
В ходе осмотра служебных помещений
На допросе подозреваемый признался, что к кражам жесткого диска и инструмента также причастен он. Похищенное имущество возвращено законным владельцам, а в отношении прикамца возбуждено уголовное дело статье «Кража».