В Уфимском районе произошло ДТП со смертельным исходом
7 ноября на дороге в Уфимском районе произошло страшное ДТП.
7 ноября на дороге в Уфимском районе произошло страшное ДТП.
На трассе Самара — Уфа — Челябинск водитель иномарки Volvo вышел на обгон по встречке, перед колонной машин. В этот момент легковушка лоб в лоб врезалась во встречный КамАЗ. От удара машину откинуло на обочину.
Как сообщили представители ГИБДД по РБ, авария произошла на 1489 километре дороги. В результате ДТП 39-летний водитель иномарки погиб на месте. На месте происшествия работают правоохранители. Автоинспекторы выясняют обстоятельства трагической аварии.