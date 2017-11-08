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14:34 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфимском районе произошло ДТП со смертельным исходом

7 ноября на дороге в Уфимском районе произошло страшное ДТП.

На трассе Самара — Уфа — Челябинск водитель иномарки Volvo вышел на обгон по встречке, перед колонной машин. В этот момент легковушка лоб в лоб врезалась во встречный КамАЗ. От удара машину откинуло на обочину.

Как сообщили представители ГИБДД по РБ, авария произошла на 1489 километре дороги. В результате ДТП 39-летний водитель иномарки погиб на месте. На месте происшествия работают правоохранители. Автоинспекторы выясняют обстоятельства трагической аварии.

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