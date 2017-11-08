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15:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области зарезавшие пенсионерку сожители пойдут под суд

Сожители, которые зарезали пенсионерку и обокрали ее дом в поселке Нижний Кисляй Бутурлиновского района, предстанут перед судом, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в среду, 8 ноября.

Следователи задержали 29-летнего местного жителя и его 31-летнюю сожительницу в январе 2017 года.
Следователи установили, что сожители взяли в долг у 78-летней женщины 4 тыс. рублей. Женщина постучала в квартиру пенсионерки и сказала, что пришла вернуть деньги. Сожитель остался около квартиры, чтобы предупредить о приближении посторонних и помочь убить пенсионерку. Злоумышленница напала на пожилую женщину и ударила ее ножом в шею. Потерпевшая закричала и стала сопротивляться. Сообщник забежал в квартиру и тоже ударил ножом пенсионерку в шею. После этого сожители перенесли женщину в зал, где продолжили наносить ей удары двумя ножами. От полученных травм пенсионерка скончалась. После убийства сожители обыскали квартиру и забрали 17 тыс. рублей. Затем они скрылись с места происшествия.

Сожителей задержали в кратчайшие сроки. Их взяли под стражу. Они показали, где избавились от ножей и сожгли свою одежду.
В отношении сообщников возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и п.п. «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Кроме того, мужчину обвинили по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Уголовное дело направили в суд. Сожителям грозит до 15 лет лишения свободы.

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