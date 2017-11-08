В Воронежской области зарезавшие пенсионерку сожители пойдут под суд

Следователи задержали 29-летнего местного жителя и его 31-летнюю сожительницу в январе 2017 года.

Следователи установили, что сожители взяли в долг у 78-летней женщины 4 тыс. рублей. Женщина постучала в квартиру пенсионерки и сказала, что пришла вернуть деньги. Сожитель остался около квартиры, чтобы предупредить о приближении посторонних и помочь убить пенсионерку. Злоумышленница напала на пожилую женщину и ударила ее ножом в шею. Потерпевшая закричала и стала сопротивляться. Сообщник забежал в квартиру и тоже ударил ножом пенсионерку в шею. После этого сожители перенесли женщину в зал, где продолжили наносить ей удары двумя ножами. От полученных травм пенсионерка скончалась. После убийства сожители обыскали квартиру и забрали 17 тыс. рублей. Затем они скрылись с места происшествия.