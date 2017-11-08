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14:36 (мск), источник: Kazinform

Один человек погиб и 9 пострадали в ДТП в Южном Казахстане

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Полицейские ЮКО задержали водителя грузовой автомашины, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ДВД региона.

Полицейские установили, что водитель грузовой автомашины «Ман» выехал на полосу встречного движения на трассе Жибек жолы-Жетысай и совершил столкновение с автомашиной «Фольцваген-Пассат». Затем скрылся с места дорожного происшествия.

В результате ДТП на месте происшествия скончался 67-летний водитель «Фольцвагена». 9 пассажиров легковой автомашины, в том числе двух детей 11 и 15 лет, с полученными травмами доставили в больницу. После обследования пятеро из пострадавших были отпущены домой.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Полицейские задержали скрывшегося водителя. Им оказался житель Сарыагашского района, 1980 г. р. Подозреваемый арестован. Назначен ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП.

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