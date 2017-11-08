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15:02 (мск), источник: Интерфакс

Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор экс-сенатору Константину Цыбко до 10 ноября

Челябинск. 8 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Судебная коллегия Челябинского областного суда отложила до 10 ноября рассмотрение апелляционной жалобы экс-сенатора Константина Цыбко на приговор по делу о взяточничестве, сообщила агентству «Интерфакс-Урал» пресс-секретарь суда Евгения Нациевская в среду.

«Во время сегодняшнего заседания суд закончил стадию досудебных ходатайств и перешел к судебному следствию», — сказала она.

Продолжение рассмотрения апелляции назначено на пятницу на 10:00 местного времени (8:00 мск).

Как сообщалось, 3 августа Озерский городской суд признал К. Цыбко виновным в получении взяток и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Он также на три года лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Следствие обвиняло К. Цыбко в получении взяток в общей сумме 17,5 млн рублей от главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова. Суд установил, что в 2011 году К. Цыбко получил от Е. Тарасова 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на должность главы горадминистрации. Эпизод взятки на 6,5 млн рублей был исключен из обвинения, так как суд счел его недоказанным.

Кроме того, по данным суда, К. Цыбко получил в 2012 году как лично, так и при посредничестве Е. Тарасова 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Челябинской области.

Экс-сенатор был взят под стражу 3 августа 2017 года после вынесения приговора. Он участвует в апелляционном процессе с помощью видеоконференцсвязи из челябинского СИЗО N1.

Приговор обжаловали К. Цыбко и его адвокаты, а также гособвинение.

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