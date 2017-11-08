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14:48 (мск), источник: СуперОмск

Омич выдумал клиентов ломбарда, чтобы заполучить 200 тысяч

В полицию обратился 43-летний сотрудник ломбарда, который оказался замешан в мошенничестве.

Владелец ломбарда после увольнения одного из приемщиков провел инвентаризацию и обнаружил 15 залоговых билетов, оформленных на несуществующих лиц. Имущество, которое хранилось в сейфе под этими номерами, оказалось дешевой бижутерией.

Оказалось, что в случившемся был замешан бывший работник ломбарда, 30-летний житель Нефтяников. За два месяца работы в ломбарде он оформлял залоговые билеты на вымышленных клиентов, а вместо ювелирных изделий складывал в сейф бижутерию. Таким образом ему удалось присвоить около 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба омской полиции.

После этого омич уволился и потратил деньги. Теперь на него завели дело о мошенничестве, за что ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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