Омич выдумал клиентов ломбарда, чтобы заполучить 200 тысяч
В полицию обратился 43-летний сотрудник ломбарда, который оказался замешан в мошенничестве.
В полицию обратился 43-летний сотрудник ломбарда, который оказался замешан в мошенничестве.
Владелец ломбарда после увольнения одного из приемщиков провел инвентаризацию и обнаружил 15 залоговых билетов, оформленных на несуществующих лиц. Имущество, которое хранилось в сейфе под этими номерами, оказалось дешевой бижутерией.
Оказалось, что в случившемся был замешан бывший работник ломбарда, 30-летний житель Нефтяников. За два месяца работы в ломбарде он оформлял залоговые билеты на вымышленных клиентов, а вместо ювелирных изделий складывал в сейф бижутерию. Таким образом ему удалось присвоить около 200 тысяч рублей, сообщила
После этого омич уволился и потратил деньги. Теперь на него завели дело о мошенничестве, за что ему грозит до 2 лет лишения свободы.