Омич выдумал клиентов ломбарда, чтобы заполучить 200 тысяч

Владелец ломбарда после увольнения одного из приемщиков провел инвентаризацию и обнаружил 15 залоговых билетов, оформленных на несуществующих лиц. Имущество, которое хранилось в сейфе под этими номерами, оказалось дешевой бижутерией.

Оказалось, что в случившемся был замешан бывший работник ломбарда, 30-летний житель Нефтяников. За два месяца работы в ломбарде он оформлял залоговые билеты на вымышленных клиентов, а вместо ювелирных изделий складывал в сейф бижутерию. Таким образом ему удалось присвоить около 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба омской полиции.