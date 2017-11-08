В Копейске сотрудники Росгвардии задержали убийцу

7 ноября в половине восьмого вечера сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ старшина полиции Артем Беляев и старший сержант полиции Дмитрий Трофимов получили сообщение о ножевом ранении мужчины.

«Прибыв на место происшествия сотрудники Росгвардии выяснили, что между двумя мужчинами, совместно распивающими в доме алкогольные напитки, произошел конфликт. В ходе возникшей ссоры один из них нанес удар ножом в область брюшной полости другому, после чего скрылся. Прибывшая на место бригада скорой помощи пояснила, что мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В доме так же находилась жена и дочь потерпевшего, которые указали приметы и примерное местонахождение подозреваемого. Во дворе дома по улице Грибоедова был задержан ранее судимый житель города.

На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа, задержанный гражданин передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.