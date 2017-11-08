Школьник попал в больницу с переломами после посещения батутного клуба
В Самаре 7 ноября, около 17:00, в больницу попал 11-летний мальчик, у которого врачи диагностировали перелом двух грудных позвонков и свода черепа.
В Самаре 7 ноября, около 17:00, в больницу попал 11-летний мальчик, у которого врачи диагностировали перелом двух грудных позвонков и свода черепа.
По данным источника в правоохранительных органах, травмы он получил в результате неудачного приземления во время прыжков на батуте.
«Вчера приходила группа детей, примерно человек 10, — рассказал директор батутного клуба “Атмосфера” Юрий Веснин. — И все они ушли от нас на своих ногах, никто ни на что не жаловался».
Правда, о ЧП руководитель организации на момент нашего звонка уже знал: с детьми была девушка (учитель или мама
Наш собеседник признал: когда она вернулась с сообщением о том, что ребенок травмирован, подняли видеозаписи, на которых было видно, что дети делали сальто в поролоновую яму, хотя это запрещено правилами безопасности.
Впрочем, родители ребенка претензий пока ни к кому не предъявляли. Полиция уведомление о маленьком пациенте получила от медиков. По факту случившегося ведется проверка.