Школьник попал в больницу с переломами после посещения батутного клуба

По данным источника в правоохранительных органах, травмы он получил в результате неудачного приземления во время прыжков на батуте.

«Вчера приходила группа детей, примерно человек 10, — рассказал директор батутного клуба “Атмосфера” Юрий Веснин. — И все они ушли от нас на своих ногах, никто ни на что не жаловался».

Правда, о ЧП руководитель организации на момент нашего звонка уже знал: с детьми была девушка (учитель или мама кого-то из них, пока не ясно). Она вместе с ребятами прослушала инструктаж, а затем, по словам сотрудников, расписалась в журнале правил по технике безопасности. Вместе с тренером клуба она была в зале и наблюдала, как бесятся дети.

Наш собеседник признал: когда она вернулась с сообщением о том, что ребенок травмирован, подняли видеозаписи, на которых было видно, что дети делали сальто в поролоновую яму, хотя это запрещено правилами безопасности.