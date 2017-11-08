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15:45 (мск), источник: Volga News

Школьник попал в больницу с переломами после посещения батутного клуба

В Самаре 7 ноября, около 17:00, в больницу попал 11-летний мальчик, у которого врачи диагностировали перелом двух грудных позвонков и свода черепа.

По данным источника в правоохранительных органах, травмы он получил в результате неудачного приземления во время прыжков на батуте.

«Вчера приходила группа детей, примерно человек 10, — рассказал директор батутного клуба “Атмосфера” Юрий Веснин. — И все они ушли от нас на своих ногах, никто ни на что не жаловался».

Правда, о ЧП руководитель организации на момент нашего звонка уже знал: с детьми была девушка (учитель или мама кого-то из них, пока не ясно). Она вместе с ребятами прослушала инструктаж, а затем, по словам сотрудников, расписалась в журнале правил по технике безопасности. Вместе с тренером клуба она была в зале и наблюдала, как бесятся дети.

Наш собеседник признал: когда она вернулась с сообщением о том, что ребенок травмирован, подняли видеозаписи, на которых было видно, что дети делали сальто в поролоновую яму, хотя это запрещено правилами безопасности.

Впрочем, родители ребенка претензий пока ни к кому не предъявляли. Полиция уведомление о маленьком пациенте получила от медиков. По факту случившегося ведется проверка.

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