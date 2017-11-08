В Озерске местный житель в камышах провалился под лед
В Озерске (Челябинская область) местный житель в камышах провалился под лед. Спасти рыбака не удалось.
В Озерске (Челябинская область) местный житель в камышах провалился под лед. Спасти рыбака не удалось.
7 ноября 2017 вечером в единую
«На место происшествия выехала дежурная смена спасателей и скорая помощь. Спасатели с помощью очевидца нашли 78-летнего рыбака в камышах без признаков жизни, транспортировали его к берегу, передали медикам.», — сообщили в
Медицинские работники констатировали смерть. Причина смерти устанавливается.
Начался процесс ледостава, но не стоит забывать, что водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.
«Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде. Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого или зеленого оттенка — прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого,
Пока не установились длительные устойчивые холода без оттепелей, нельзя гарантировать безопасность на осеннем льду. Спасатели не советуют сейчас выходить на лед.