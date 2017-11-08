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15:51 (мск), источник: Uralpress.ru

В Озерске местный житель в камышах провалился под лед

В Озерске (Челябинская область) местный житель в камышах провалился под лед. Спасти рыбака не удалось.

7 ноября 2017 вечером в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от очевидца с сообщением, что на озере Булдым в камышах под лед провалился человек.

«На место происшествия выехала дежурная смена спасателей и скорая помощь. Спасатели с помощью очевидца нашли 78-летнего рыбака в камышах без признаков жизни, транспортировали его к берегу, передали медикам.», — сообщили в пресс-службе озерской службы спасения.

Медицинские работники констатировали смерть. Причина смерти устанавливается.

Начался процесс ледостава, но не стоит забывать, что водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

«Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде. Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого или зеленого оттенка — прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цветов ненадежен. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания», — добавили в пресс-службе ведомства.

Пока не установились длительные устойчивые холода без оттепелей, нельзя гарантировать безопасность на осеннем льду. Спасатели не советуют сейчас выходить на лед.

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