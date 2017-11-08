В Уфе возлюбленные подрались с охранниками торгового центра
УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе девушка устроила драку с пятью охранниками одного из торговых центров города. По информации портала Mash, битва началась
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УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе девушка устроила драку с пятью охранниками одного из торговых центров города. По информации портала Mash, битва началась
Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Сообщается, что девушка ударила одного из охранников железной подставкой для газет. Убежать с похищенным ей не удалось — посетительницу ТЦ охранники задержали.