СК возбудил дело против могилевских чиновников после смерти ребенка

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении чиновников Могилевского городского исполнительного комитета после гибели школьника на территории долгостроя, сообщили в Следственном комитете.

Трое школьников играли на территории недостроенного частного дома. На двоих детей обрушилась плита перекрытия, один мальчик погиб на месте, второго в состоянии клинической смерти госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, задержан мужчина, строивший дом.

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«Сегодня следствием дополнительно возбуждено еще одно уголовное дело по факту служебной халатности — ст. 428 УК Беларуси. Дело возбуждено в отношении должностных лиц Могилевского горисполкома в связи с невыполнением требований законодательства, которые регламентируют порядок сноса самовольно возведенных капитальных строений, что впоследствии повлекло по неосторожности смерть ребенка», — сообщила Sputnik официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Она также добавила, что изъята документация, касающиеся выделения и проектирования земельного участка, где произошла трагедия.