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15:31 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Спасатели опубликовали шокирующие видеокадры спасения водителя на ЕКАД

Чтобы спасти хозяина иномарки, у машины пришлось резать крышу.

Видео шокирующей операции по спасению водителя, попавшего в ДТП, появилось в Интернете, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Праворульная Nissan на Объездной автодороге на большой скорости врезалась большегруз, в результате чего передняя часть авто оказалась зажата между грозовиком и асфальтом. Чтобы вызволить водителя иномарки, сотрудникам предприятия «Сова» и работникам МЧС пришлось снимать у машины крышу. Мужчину вызволяли более часа, после чего он был госпитализирован с травмой головы и переломами.

Водитель длинномера с полуприцепом рассказал, что остановился, включил аварийку, посмотрел в зеркало заднего вида и, убедившись, что сзади никого нет, начал выходить из машины. Но тут в большегруз врезался Nissan.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спасатели также пояснили, что основанная сложность была в том, что грузовик был под завязку нагружен железом. Это осложнило спасательную операцию.

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