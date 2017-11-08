Жителей Башкирии призывают сообщать о случаях «торговли смертью»

С 13 ноября начнут работать «горячие линии» министерств и ведомств республики. Каждый, кто знает о местах сбыта и хранения наркотиков, содержания наркопритонов, может сообщить об этом конфиденциально и в любое время суток. Об этом сообщает Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ.

Организаторы мероприятия надеются на активную социальную позицию граждан. Важен каждый звонок и любое сообщение — это основной принцип антинаркотической акции. Звонки принимаются в любом отделе полиции. Кроме того, в региональном МВД круглосуточно работает телефон доверия: 8 (347) 279−32−92 . Позвонив по этому номеру, любой гражданин может рассказать о случаях распространения, употребления запрещенного зелья, содержании наркопритонов и задать любые вопросы специалистам по профилактике наркомании.