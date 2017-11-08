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15:21 (мск), источник: ИА Башинформ

Жителей Башкирии призывают сообщать о случаях «торговли смертью»

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане стартует второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

С 13 ноября начнут работать «горячие линии» министерств и ведомств республики. Каждый, кто знает о местах сбыта и хранения наркотиков, содержания наркопритонов, может сообщить об этом конфиденциально и в любое время суток. Об этом сообщает Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ.

Организаторы мероприятия надеются на активную социальную позицию граждан. Важен каждый звонок и любое сообщение — это основной принцип антинаркотической акции. Звонки принимаются в любом отделе полиции. Кроме того, в региональном МВД круглосуточно работает телефон доверия: 8 (347) 279−32−92. Позвонив по этому номеру, любой гражданин может рассказать о случаях распространения, употребления запрещенного зелья, содержании наркопритонов и задать любые вопросы специалистам по профилактике наркомании.

Вся поступившая информация обязательно будет проверена. Ни один звонок не останется без внимания. Конфиденциальность гарантируется.

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