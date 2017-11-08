Глава МВД РТ о «пыточном скандале» в Нижнекамске: «Говорить “да” или “нет” рано»

— «Дальнего» больше нет. Все, кончилось, мы с этим боремся постоянно, и у нас полиция непримиримая. Что бы вы там про Нижнекамск ни говорили. С ситуацией в Нижнекамске разберутся следственные органы. Мы не можем ее комментировать. Там работает следственный комитет, внутренняя проверка идет параллельно вместе с расследованием. Но еще раз подчеркиваю — наша позиция принципиальная и непримиримая — по вопросам всякого даже потенциального насилия. Говорить по Нижнекамску «да» или «нет» пока рано. Там может «да», а может быть и «нет». Будет «да» — будут жесткие меры, «нет» — значит мы обвинение с этих оперативников снимем. Не мы снимем — а следственный комитет, — сказал он.