Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Консул Польши: Львов– польский город, а Украина оккупировала Крым
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
В ДНР ответили на слова Киева о возможном разрыве отношений с РФ
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Самолет экстренно сел из-за узнавшей об измене мужа пассажирки
Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии: каким будет итогС одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой - расчищает поле для своей программы
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
Сергей Безруков перестал скрывать детей от певицы - СМИ
Экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
Вдова Бодрова впервые рассказала о смерти своего мужа - СМИ
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
16:48 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградской области открыли горячую линию по африканской чуме свиней

В Калининградской области открыта горячая линия по вопросам африканской чумы свиней (АЧС). Об этом в среду, 8 ноября, рассказал журналистам заместитель председателя регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков.

Источник: Клопс.ru

«У нас есть горячая линия. Там работают специалисты-ветеринары, которые по любому вопросу могут дать ответ. Ещё раз напомню, что АЧС не опасна для людей. Другое дело, что и в Ладушкинском, и в Багратионовском районах предпринимаются меры (по изъятию продукции — Прим. ред.). Связавшись как раз по этому телефону, можно узнать, как сдать эту замечательную продукцию», — пояснил Шендерюк-Жидков. Номер телефона, по которому следует обращаться жителям региона со всеми вопросами, касающимися заболевания животных: 52−72−99.

По словам чиновника, чтобы ограничить возможное распространение АЧС среди диких животных в другие районы Калининградской области, уже предпринимается ряд мер — вплоть до того, что в охотхозяйствах роют траншеи, мешающие животным мигрировать.

«Сотрудники ГИБДД устанавливают ограничения в движении, то есть в перевозке продукции. Весь ряд мер будет прописан в указе, который сегодня уже опубликуют», — рассказал Шендерюк-Жидков.

Вице-губернатор подчеркнул, что угроза распространения АЧС в регионе крайне мала, потому что популяция этих животных на текущий момент и так была заметно снижена.

«Действует в 2017 году норматив: 0,25 на 1000 гектаров — это подразумевает снижение численности более чем в десять раз. На сегодняшний день уже 52 кабана изъято. Если будем получать информацию о заболевании, то будет производиться организованное изъятие кабанов», — уточнил Шендерюк-Жидков. Он отметил, что в данном случае речь идёт не об охоте, а об отлове и бескровном умерщвлении животных.

8 ноября стало известно, что в Багратионовском городском округе специалисты выявили четыре случая заболевания животных африканской чумой свиней (АЧС). В охотничьих хозяйствах сейчас установили карантин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск на 1,4 млрд евро
Госдума предложила приравнять венчание к официальному браку
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Суд Испании аннулировал декларацию независимости Каталонии
Парламент Франции лишил Марин Ле Пен неприкосновенности
«Нашли в подъезде»: какими были последние дни дочери Гурченко
Германия официально ввела «третий пол» в ЗАГСах
«Праздник со слезами на глазах». Грозит ли Трампу импичмент?
Суд отказался принять иск Навального к Путину
Спорт
Глушаков и Зобнин — в общей группе Сборная России провела очередную открытую тренировку перед контрольными встречами с Аргентиной и Испанией
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь