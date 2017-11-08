Верховный суд 10 ноября рассмотрит апелляцию по делу «банды Молнара»

Молнар и другие лица обвиняются в деятельности по созданию преступной организации, в руководстве преступной организацией и участии в ней, а также других преступлениях.
Рассмотрение этого дела Могилевский областной суд начал 14 марта 2017 года. Главного фигуранта и его предполагаемых подельников обвиняли в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в Могилевской области с 2009 по 2014 год. Суд рассмотрел более 100 томов уголовного дела, по которому проходило более 500 потерпевших. В материалах дела фигурировало более 80 преступлений.
Ключевому фигуранту суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий, сроком на 5 лет и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет. Остальным 29 обвиняемым суд назначил наказания в виде лишения свободы сроком от 5 до 15 лет.