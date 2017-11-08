22-летняя девушка ударила ножом своего мужа, защищаясь от побоев
22-летняя жительница Леова не выдержала побоев своего мужа и ударила его ножом. По дороге в больницу 26-летний мужчина скончался.
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22-летняя жительница Леова не выдержала побоев своего мужа и ударила его ножом. По дороге в больницу 26-летний мужчина скончался.
По данным полиции, женщина уговорила выпивавшего в компании мужа пойти домой, где он начал ее избивать.
Защищаясь, женщина схватила кухонный нож и ударила обидчика. Подозреваемая свою вину признала. Заведено уголовное дело.
Женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Пара воспитывала двоих детей.