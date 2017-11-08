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15:45 (мск), источник: Publika.md

22-летняя девушка ударила ножом своего мужа, защищаясь от побоев

22-летняя жительница Леова не выдержала побоев своего мужа и ударила его ножом. По дороге в больницу 26-летний мужчина скончался.

Источник: Publika.md

По данным полиции, женщина уговорила выпивавшего в компании мужа пойти домой, где он начал ее избивать.

Защищаясь, женщина схватила кухонный нож и ударила обидчика. Подозреваемая свою вину признала. Заведено уголовное дело.

Женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Пара воспитывала двоих детей.

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