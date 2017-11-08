22-летняя девушка ударила ножом своего мужа, защищаясь от побоев

22-летняя девушка ударила ножом своего мужа, защищаясь от побоев

22-летняя жительница Леова не выдержала побоев своего мужа и ударила его ножом. По дороге в больницу 26-летний мужчина скончался.