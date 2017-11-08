Молния убила в Киргизии подростка, лошадь и собаку

«7 ноября в селе Бирлик Тюпского района Иссык-Кульской области удар молнии попал в подростка, который в это время верхом на коне возвращался домой», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, «от удара молнии 16-летний подросток скончался на месте. Вместе с мальчиком погибли также лошадь и собака, которая находилась рядом».