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15:51 (мск), источник: Интерфакс

Молния убила в Киргизии подростка, лошадь и собаку

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — На севере Киргизии от удара молнии погиб 16-летний подросток, вместе с ним умерли находившиеся рядом животные. Об этом сообщили в среду «Интерфаксу» в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций республики.

«7 ноября в селе Бирлик Тюпского района Иссык-Кульской области удар молнии попал в подростка, который в это время верхом на коне возвращался домой», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, «от удара молнии 16-летний подросток скончался на месте. Вместе с мальчиком погибли также лошадь и собака, которая находилась рядом».

За текущий год в Киргизии зафиксированы шесть случаев попадания молнии в людей. В пяти случаях исход оказался летальным. Трое из погибших были несовершеннолетними.

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