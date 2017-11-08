Молния убила в Киргизии подростка, лошадь и собаку
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — На севере Киргизии от удара молнии погиб 16-летний подросток, вместе с ним умерли находившиеся рядом животные. Об этом сообщили в среду «Интерфаксу» в
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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — На севере Киргизии от удара молнии погиб 16-летний подросток, вместе с ним умерли находившиеся рядом животные. Об этом сообщили в среду «Интерфаксу» в
«7 ноября в селе Бирлик Тюпского района
По его словам, «от удара молнии 16-летний подросток скончался на месте. Вместе с мальчиком погибли также лошадь и собака, которая находилась рядом».
За текущий год в Киргизии зафиксированы шесть случаев попадания молнии в людей. В пяти случаях исход оказался летальным. Трое из погибших были несовершеннолетними.