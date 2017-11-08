В Гродно городской автобус врезался в столб
8 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно городской автобус врезался в столб: пострадали два пассажира, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
8 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно городской автобус врезался в столб: пострадали два пассажира, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
В Гродно выясняют обстоятельства и причины утреннего ДТП с участием городского автобуса. Около 7 часов утра водитель, управляя маршрутным автобусом, съехал за пределы проезжей части улицы Социалистической и наехал на осветительную опору. В результате аварии автобус получил серьезные технические повреждения. Спустя некоторое время после ДТП в больницу обратились двое пассажиров — 60-летний мужчина и 51-летняя женщина упали во время удара и получили травмы.
Авария вызвала серьезные пробки в центре Гродно. На время оперативной замены осветительной опоры, которая также поддерживает контактные линии троллейбусов, была перекрыта часть улицы.