В Воронежской области охраннику сельхозпредприятия комбайном отрезало ногу

Охраннику сельхозпредприятия ООО «Черкизово-растениеводство», 53-летнему мужчине, отрезало ногу комбайном. ЧП случилось в селе Нижнедевицк в воскресенье, 5 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Хохольском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Воронежской области в среду, 8 ноября.