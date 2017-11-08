В Воронежской области охраннику сельхозпредприятия комбайном отрезало ногу
ЧП случилось в Нижнедевицком районе.
ЧП случилось в Нижнедевицком районе.
Охраннику сельхозпредприятия ООО «Черкизово-растениеводство», 53-летнему мужчине, отрезало ногу комбайном. ЧП случилось в селе Нижнедевицк в воскресенье, 5 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Хохольском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Воронежской области в среду, 8 ноября.
Пострадавший находится в больнице. Мужчина работал в охранной организации, которая заключила договор с сельхозпредприятием.
Следственный комитет осмотрел место происшествия, опросил руководителей организаций, выполнил комплекс мероприятий с целью выяснения обстоятельств случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.