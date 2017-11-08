Гражданку Молдовы, похитившую мальчика, отправили в психбольницу

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Похитительницу девятилетнего одессита Андрея Ефимова, гражданку Молдовы Сабрину Т., суд отправил в психбольницу, где девушка проведет 60 суток, сообщают украинские СМИ.

Малиновский районный суд назначил подозреваемой пройти психиатрическую экспертизу и в качестве меры пресечения избрал домашний арест — в данном случае речь идет о пребывании в лечебнице под надзором конвоя. О назначении экспертизы ходатайствовала полиция.

Напомним, что похищение произошло в минувшее воскресенье. Мальчик пропал с детской площадки на улице Ицхака Рабина в Одессе. Выяснилось, что потенциальная похитительница представилась мальчику дальней родственницей и хорошей знакомой его матери.

Предполагаемую похитительницу задержали при попытке продать телефон мальчика на Привозе (старейший рынок в Одессе — ред.). Шестнадцатилетняя девушка была задержана. Начато уголовное производство по статье 146 Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы. Есть данные, что девушка использовала ребенка для попрошайничества. Мальчика благополучно передали матери.

По данным СМИ, Сабрина является матерью двухлетнего ребенка, который находится на попечении биологического отца. Почему на воспитание малыша забрал отец, выясняется.

Школу девушка никогда не посещала.

Сама девушка заявила, что не похищала мальчика, а Андрей Ефимов сам попросил отвести его погулять, что она, якобы, и сделала.